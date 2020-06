Charts: guadagna primati “Rain on me” di Lady Gaga ft Ariana Grande

Il duetto fra Lady Gaga e Ariana Grande contenuto nel nuovo album della prima, “Chromatica” è il grande protagonista della settimana, con diverse posizioni scalate che fanno conquistare la vetta in diversi paesi

ALBANIA:Singoli:Adrenaline- Matolale & Noizy

Album: Mozzart- Mozzik

AUSTRIA: Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Das Album -Thomas Anders & Florian Silbereisen

BELGIO- Singoli:Kom wat dichterbij – Regi ft Jake Reese (Fiandre)/Djomb- Bosh (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Sillygomania-Loic Nottet (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Runnin – Eva Parmakova & Hakan Akkus (nazionali)/Break my heart – Dua Lipa (internazionali)

Album: Chromatica- Lady Gaga

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chromatica-Lady Gaga

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:Iz Kapetanovog Dnevnika – Chui (nazionali)/Future Nostalgia – Dua Lipa (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Boisforever- Citybois

ESTONIA – Singoli:5 Miinust – Peo Lopp

Album:Afterhours- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Chromatica-Lady Gaga

FRANCIA- Singoli:Djomb- Bosh

Album:Chase pliante- Hatil

GERMANIA –Singoli:Ubermorgen- Mark Forster

Album: Das Album -Thomas Anders & Florian Silbereisen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:MTV Unplugged -Lima Gallagher

GRECIA- Singoli:Snik- Millionaire (nazionali)/Rockstar – Dababy ft Roddy Rich (internazionali)

Album: Ta Mousika Genethlia (Duets) – Georgios Dalaras

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:MTV Unplugged -Lima Gallagher

ISLANDA- Singoli: Esjan- Esjan

Album: Nýja testamentið- Séra Bjössi

ISRAELE: Singoli: Zut eni- Yai (nazionali) /Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande(internazionali)

Album:Mi’kan Ve’ad Ha’netsach- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:M’Manc – Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta

Album:Vita vera mixtape-Tedua

LETTONIA- Singoli:Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Old blood – Boulevard Depo

LITUANIA- Singoli:Roses – Saint JHN

Album: Future nostalgia- Dua Lipa

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:La machine- Jul

MALTA –Singoli: Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Chromatica-Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album: Aftherhours – The weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Nooit thuis- Boef ft Ashafar

Album:Dagboek-Lijpe

POLONIA- Singoli:Numb- Dotan

Album: Zaraza- Kazik

PORTOGALLO- Singoli: Toosie slide- Drake

Album: Chromatica-Lady Gaga

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Matkub-Azteca

RUSSIA- Singoli:Yatl-Zivert

Album: Old blood – Boulevard Depo

SAN MARINO (radio):Singoli: Ma lo vuoi capire? – Tommaso Paradiso

SERBIA- Singoli:Vudu – Teodora & Devito (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli Cudezi – Zan Sercic (nazionali)/Kings + Queens- Ava Max (internazionali)

Album: Chromatica-Lady Gaga

SPAGNA- Singoli: Hasta que dios diga- Anuel AA ft Bad Bunny

Album (streaming): Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 98.01.11- Yasin

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Das Album -Thomas Anders & Florian Silbereisen

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Old blood – Boulevard Depo

UNGHERIA: Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Best of 2010-2015 – Attila

