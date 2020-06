“I want you”, MARUV & Boosin e il loro banger per l’estate (ma non solo quello)

Periodo intensissimo per MARUV. La cantante ucraina, nonostante l’impossibilità lo scorso anno fa di partecipare all’Eurovision Song Contest per l’incredibile decisione della sua tv nazionale di escludere chi ha cantato in Russia e poi di sottoporla ad un contratto ‘capestro’ le sue quotazioni si sono impennate: primo posto in diversi paesi per la canzone esclusa ‘Siren song‘, disco di platino e Best Russian Act agli MTV Europe Music Awars, come fosse un ulteriore colpo per la sua tv

LEGGI LA VICENDA MARUV SU EUROFESTIVAL NEWS/1

LA VICENDA MARUV/2

La collaborazione con il dj Boosin, autore di tutti i suoi successi prosegue ed ora, per l’estate esce “I want you”, destinata ad essere un grosso banger in tutta l’Europa dell’Est e forse non solo. Noi avevamo parlato di Maruv e Boosin in tempi non sospetti, quando ‘Drunk groove” li aveva fatti conoscere in Europa e sia questo brano che quello mancato eurovisivo sono entrati nella top30 dell’anno.

Sono uscite diverse altre sue cose di livello, una accompagna l’EP “Helicat Story”: “ If You Want Her”. Poi c’è per esempio “Mon amour” che la vede insieme al dj svizzero Quentin Mosimann, che avevamo incontrato agli albori di questo sito ed anche un side project in ucraino, molto spinto, che la vede con lo pseudonimo di Shlakoblochina: “Novaya sila kilski” è un esempio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...