Airplay e download: anche Lewis Capaldi fa doppietta

Non solo Dua Lipa, che ha tre brani in classifica: un altro britannico, Lewis Capaldi, piazza un secondo singolo in classifica, “I’m ready”.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Blinding lights – The weeknd

2. Roses-Saint Jhn

3. Breaking me – Topic ft A7S (GER)

4. Rain on me – Lady Gaga & Ariana Grande

5. ILY (I love you baby) – Surf Mesa ft Emilee

6. Rockstar- Dababy ft Roddy Rich

7. Say so-Doja Cat

8. Physical- Dua Lipa (GBR)

9. Kings + Queens – Ava Max

10. In your eyes- Robin Schulz ft Alida (GER/NOR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Breaking me – Topic ft A7S (GER)

2. Physical- Dua Lipa (GBR)

3. In your eyes- Robin Schulz ft Alida (GER/NOR)

4. Break my heart- Dua Lipa (GBR)

5. Rockstar- Dappy ft Brian May (GBR)

6. Some say- Nea (SWE)

7. Ride it – Regard (KOS)

8. Don’t start now- Dua Lipa (GBR)

9. Before you go – Lewis Capaldi (GBR)

10. I’m ready- Lewis Capaldi (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Blinding lights – The weeknd

2. Roses- Saint Jhn

3. Breaking me – Topic ft A7S (GER)

4. Rockstar- Dadaby ft Roddy Rich

5. Death bed- Powfu

6. In your eyes – The Weeknd

7. Toosie slide- Drake

8. Physical- Dua Lipa (GBR)

9. Rain on me – Lady Gaga & Ariana Grande

10.ILY (I love you baby)- Surf Mesa ft Emilee

Mi piace: Mi piace Caricamento...