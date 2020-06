“Kiss me hard”, l’estate si scalda con DJ Antoine ft Willa

Vi ricordate di Antoine Konrad, in arte DJ Antoine? Lo svizzero è uno dei maggiori producer internazionali ma in Italia è conosciuto soprattutto per una canzone, vale a dire “Ma cherie” del 2012, che remixava l’originale inciso tre anni prima dai serbi The Beat Shakers, ottenendo anche il disco d’oro. Qualche anno dopo ebbe buon successo anche “Broadway“, del quale parlammo in questo post.

Mentre vola verso i 25 anni di carriera, il dj svizzero continua a sfornare hit di livello e adesso esce con “Kiss me hard” che vede la partecipazione in voce della cantante canadese Willa. “Kiss Me Hard” è il primo inedito dell’anno per il producer svizzero che continua ad attingere a quelle tipiche sonorità house-pop a cui ci ha da sempre abituato. Fra l’altro ha anche un notevole seguito con 2 milioni di followers e 600 milioni di visualizzazioni su youtube.

