Charts: The Weekend si riprende la scena

Settimana che incorona nuovamente The Weeknd, che conquista nuovamente la vetta in diversi paesi dove l’aveva perduta

ALBANIA:Singoli:Tjera Llafe – Don Xhoni

Album: Unites State of Albania- MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Emotions- Ufo361

Album: Das Album -Thomas Anders & Florian Silbereisen

BELGIO- Singoli:Kom wat dichterbij – Regi ft Jake Reese (Fiandre)/Djomb- Bosh (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /La Machine-Jul (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto & D3Mo (nazionali)/Break my heart – Dua Lipa (internazionali)

Album: Chromatica- Lady Gaga

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Topboys-SNIK

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:Angel’s Breath (Reizdanje 2020.)- Angel’s Breath (nazionali)/Future Nostalgia – Dua Lipa (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: I.U.V-Gilli

Album: Aftherhours – The weeknd

ESTONIA – Singoli:5 Miinust – Peo Lopp

Album:Afterhours- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Villi Länsi- JVG

Album:Aftherhours – The weeknd

FRANCIA- Singoli:Djomb- Bosh

Album:Happy birthday live – Johnny Hallyday

GERMANIA –Singoli:Ubermorgen- Mark Forster

Album: Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

GRAN BRETAGNA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

GRECIA- Singoli:Snik- Millionaire (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Greatest Hits Volume I e II – Billy Joel

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

ISLANDA- Singoli: Í kvöld er gigg- Ingó Veðurguð

Album: Nýja testamentið- Séra Bjössi

ISRAELE: Singoli:Million dollar – Noa Kirel (nazionali) /Blinding lights – The Weeknd(internazionali)

Album:Mi’kan Ve’ad Ha’netsach- Eyal Golan

ITALIA-Singoli:Mediterranea- Irama

Album:Gemelli- Ernia

LETTONIA- Singoli:Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Old blood – Boulevard Depo

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Afterhours -The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:La machine- Jul

MALTA –Singoli: Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Chromatica-Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli: Svag – Viktor Leksell

Album: Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

PAESI BASSI- Singoli:Tigers-Bilal Wahub

Album:Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

POLONIA- Singoli:In your eyes – The Weeknd

Album: Zaraza- Kazik

PORTOGALLO- Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album: Zeca-Pedro Joia

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Dori Dori Dori- Dorian

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Matkub-Azteca

RUSSIA- Singoli:Iatl-Zivert

Album: Alpha – Leva Gorozia

SAN MARINO (radio):Singoli: Ma lo vuoi capire? – Tommaso Paradiso

SERBIA- Singoli:Vudu – Teodora & Devito (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli Krik Svobode -Lumberjack (nazionali)/Ubermorgen- Mark Forster (internazionali)

Album: Fine line – Harry Styles

SPAGNA- Singoli: La jeepeta – Nio Garcia, Anuel AA, Mike Tower, Brrray

Album (streaming): Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Svga-Viktor Leksell

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Pick Me Up Off The Floor- Norah Jones

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Old blood – Boulevard Depo

UNGHERIA: Singoli: Ez annyira Te- Kasza Tibi feat. Der Heni

Album:Best of 2010-2015 – Attila

