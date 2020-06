I Madame Monsieur tornano con un nuovo album, “Tandem”con collaborazioni di Amir e Bilal Hassani

I Madame Monsieur sono forse il progetto musicale più interessante che l’Eurovision ha offerto negli ultimi anni nonostante un deludente e immeritato 13esimo posto nell’edizione 2018 dell’evento con Mercy. Infatti, secondo i pronostici, avrebbero potuto lottare anche per il primo posto e invece si sono ritrovati nell’anonimato della metà classifica.

La selezione per la Francia di quell’anno era la prima edizione di Eurovision Destination, uno spettacolo destinato a durare solo due anni, ma che, a mio parere, aveva già preso una sua autonomia: gli artisti che vi hanno preso parte erano di primo livello e a vincere sono stati due brani con un significato sociale importante, non stupide canzonette pop.

Nonostante questo, la Francia, forse scoraggiata dai bassi risultati ottenuti, ha optato per una scelta interna. Per il 2020 ha presentato un brano molto scontato e che avrebbe portato quasi sicuramente ad un altro flop. Strada quindi fortunatamente abbandonata molto presto.

Giusto qualche settimana fa, ha scelto infatti un nuovo evento come selezione per l’Eurovision 2021. Non ci resta che aspettare il prossimo inverno per vedere se sarà all’altezza di Eurovision Destination e se avrà più fortuna…

Per tornare al tema principale dell’articolo, i Madame Monsieur, che li avevamo lasciati con il singolo Comme Une Reine, sono tornati con un nuovo album, Tandem. Ancora una volta i brani sono veramente piacevoli. Alcuni anche molto estivi come Terre Inconnue, un inno pop, che conduce gli artisti dalla terra conosciuta alla terra sconosciuta: Parigi e le sue promesse.

Un altro singolo interessante è Comment ça va. Valorizza bene il loro elettropop e il ritornello è molto orecchiabile. Da notare che tra tutti i 25 brani dell’album, spiccano le collaborazioni con altri due ex artisti eurovisivi francesi: Pas besoin de mots con Amir (Francia, 2016) e Les gens heureux, Bilal Hassani (Francia, 2019), quest’ultimo da loro prodotto.

