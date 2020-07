“Hallelujah”, l’estate elettro-rock dei Frida Gold

Dei Frida Gold abbiamo parlato poco o niente su questo sito, colpevolmente, perchè si tratta indubbiamente di una delle band di maggior successo in Germania ed in tutto il mondo di lingua tedesca. Lo facciamo ora che è uscito “Hallelujah“, il nuovo fortissimo singolo per l’estate, una powerballad dal sapore rock avvolgente e coinvolgente.

Carriera decennale, grande appeal nelle radio, due dischi d’oro, i Frida Gold arrivano da qualche anno di silenzio discografico, eccetto alcuni singoli e anche questo brano per ora esce soltanto in singolo, ma non hanno mai smesso di girare la Germania con successo. Il loro maggior successo è senz’altro ‘Liebe ist meine rebellion” del 2013, versione tedesca di “Freed from Desire” , straordinari hit dance dell’italiana Gala (1996), mentre fra gli inediti merita un ascolto “Vowoll sollen wir traumen”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...