“Dance dance dance”, l’elettropop energetico di Astrid S

Ci siamo interessati per primi ad Astrid S, la giovane cantante norvegese oggi molto popolare in tutta Europa. Torniamo a parlarne in occasione dell’uscita di “Dance dance dance”, il nuovo singolo estivo, una power ballad molto forte e radiofonica che la conferma su livelli altissimi. Sarebbe dovuta fra l’altro venire in Italia a suonare alla Santeria di Milano, ma il Coronavirus ha cancellato il suo tour, come molti altri e quindi chi vorrà vederla dal vivo dovrà attendere la riprogrammazione.

Di certo c’è che la sua carriera è decollata: ha collaborato con Shawn Mendes, Avicii e Matoma, vincitrice di un MTV EMA Awards come “Best Norwegian Act” e premiata nel 2016 con il Norwegian Grammy Award come “Newcomer of the year”. Oltre ad aver vinto 15 dischi di platino ed aver visto diversi singoli girare nelle radio europee, come per esempio “Hurts“. Sempre in questo 2020, invece, la giovane lanciata ormai otto anni fa da Pop Idol, ha pubblicato “I do”, insieme a Brett Young, che ha raggiunto il terzo posto in patria.

