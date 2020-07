Charts: dominio per Jawsh 685  & Jason Derulo e per l’album postumo di Pop Smoke

Classifica dominata dagli artisti statunitense: “Savage love” di Jawsh 865 ft Jason Derulo si avvia a diventare una delle hit estive. Fra gli album, celebrazione per Pop Smoke, rapper tragicamente scomparso qualche mese fa.

ALBANIA:Singoli: Madonna- Mozzik

Album: Skulpture – Capital T

AUSTRIA: Big body Benz – Bonez MC

Album: Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

BELGIO- Singoli:Kom wat dichterbij – Regi ft Jake Reese (Fiandre)/Djomb- Bosh (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) Grand Prix- Benjamin Biolay (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto & D3Mo (nazionali)/Break my heart – Dua Lipa (internazionali)

Album: Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:Antologija- Miso Kovac (nazionali)/Future Nostalgia – Dua Lipa (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: L.U.V-Gilli

Album: Aftherhours – The weeknd

ESTONIA – Singoli:5 Miinust – Peo Lopp

Album:Afterhours- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Villi Länsi- JVG

Album:Alaston Suåmi-Petri Nygård

FRANCIA- Singoli:Djomb- Bosh

Album:La machine- Jul

GERMANIA –Singoli::Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

GRAN BRETAGNA- Singoli: Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Women in music Pt 3- Haim

GRECIA- Singoli:Agria Thalassa – Giorgos Sabanis (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Without fear- Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Í kvöld er gigg- Ingó Veðurguð

Album: Nýja testamentið- Séra Bjössi

ISRAELE: Singoli:Habibi albi – Static & Ben El (nazionali) /Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello (internazionali)

Album:Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

ITALIA-Singoli:Karaoke- Alessandra Amoroso ft Boombdabash

Album:Mr.Fini- Guè Pequeno

LETTONIA- Singoli:ILY – Surf Mesa ft Emilee

Album:Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

LITUANIA- Singoli:Homeris – OG Version

Album: Motyva – Cijos Tikslai -OG Version

LUSSEMBURGO- Singoli: Roses- Saint Jhn

Album:Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

MALTA –Singoli: Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

NORVEGIA- Singoli: :Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Golden hour – Kygo

PAESI BASSI- Singoli:Tigers-Bilal Wahub

Album:Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

POLONIA- Singoli:Melodia- Sanah

Album: Zaraza- Kazik

PORTOGALLO- Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Rough And Rowdy Ways- Bob Dylan

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Pozar – Robin Zoot

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Nanalien- Nana

RUSSIA- Singoli:Iatl-Zivert

Album: Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

SAN MARINO (radio):Singoli: Guaranà- Elodie

SERBIA- SingoliTuruturu- MC Stojan & Hurricane (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Og- Separ

SLOVENIA- Singoli Krik Svobode -Lumberjack (nazionali)/Ubermorgen- Mark Forster (internazionali)

Album: Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

SPAGNA- Singoli: La jeepeta – Nio Garcia, Anuel AA, Mike Tower, Brrray

Album (streaming): Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album: Rough and Rowdy ways – Bob Dylan

UCRAINA: Tornado-Alyosha feat Vlad Darwin

Album: Shoot for the Stars Aim for the Moon- Pop Smoke

UNGHERIA: Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Csak a jot – Attila

