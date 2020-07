George Sabanis pubblica “Agria Thalassa” e domina le classifiche in Grecia

Non capita spesso di trovarci di fronte a personaggi che, oltre al successo in campo musicale, sono conosciuti in madrepatria anche per altri mestieri. Sì, perché George Sabanis, prima di diventare una pop star famosissima in Grecia, era un atleta di corsa dei 100m riuscendo a ottenere ben 14 medaglie d’oro in gare panelleniche e altri premi che tralascio.

A glorificare la sua carriera fu la partecipazione all’inaugurazione delle Olimpiadi di Atene del 2004. Lì portò una bandiera con l’immagine di un ramo di ulivo simboleggiante non solo la pace, ma Atene stessa. Poi attraversò un nastro dedicato alle precedenti 27 Olimpiadi. Inciampò simbolicamente e si fermò per il 1916, 1940, 1944 quando i giochi sono stati cancellati a causa delle guerre mondiali.

Ed è proprio questa sua precedente vita che George Sabanis, ora 37enne, ricorda nel suo ultimo singolo Άγρια Θάλασσα (Agria Thalassa, cioè Mare Selvaggio). Fin da bambino ha inseguito il sogno di diventare atleta e ha coronato il suo sogno solo dopo aver passato numerosi ostacoli, il Mare Selvaggio della sua vita. Dando uno sguardo alla videoclip ad un eurofan potrebbe venire in mente quella di Utopian Land degli Argo (Grecia, 2016). Lì si vede appunto un corridore che insegue una Terra Utopica in mezzo a numerose difficoltà. Chissà se proprio a quel brano si è ispirato…

Per passare al lato più strettamente musicale Agria Thalassa è quel classico brano che ci si aspetta dalla Grecia dalle sonorità molto orientaleggianti e nostalgiche. A testimoniarne il successo sono i numeri. Agria Thalassa è stata per 4 giorni consecutivi prima nelle charts di Spotify e ora risulta prima su iTunes e tra i video musicali della Grecia più visti su YouTube.

