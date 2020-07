“La soledad”, il nuovo singolo di Pastora Soler

Un altro meraviglioso brano per Pastora Soler. La cantante sivigliana, che ormai è passata quasi definitivamente dalla copla a ballate tipicamente spagnole, sforna “La soledad”, una canzone nel pieno stile delle sue ultime produzioni: ariosa, radiofonica, in grado di esaltare le sue qualità vocali. Un pezzo che funzionerebbe assolutamente nelle nostre radio, pieno di quella sonorità mediterranea che ci avvicina musicalmente alla Spagna.

Il brano non è incluso nell’album ‘Sentir‘, ed è l’ultimo di una serie di singoli che Pastora Soler, già rappresentante eurovisiva spagnola nel 2012 con “Quedate conmigo”, ha fatto uscire in sequenza, fra i quali ‘Mi luz’, il duetto con Blas Cantò, prossimo rappresentante spagnolo, già designato anche per il 2020: cinque brani usciti nel 2020, in coincidenza della sua partecipazione come giudice ad una curiosa edizione di The Voice denominata ‘Senior’ e riservata ad artisti over 60.

Mi piace: Mi piace Caricamento...