Verso l’Eurovision 2021: tutti gli aggiornamenti sulla lineup

La lineup dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma alla Ahoy Arena di Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio 2021, inizia a prendere forma.

Dopo la cancellazione dell’Eurovision 2020, a causa della pandemia da Covid-19, alcuni paesi hanno confermato gli artisti che avrebbero dovuto partecipare all’edizione 2020, altri invece hanno confermato il concorso di selezione nazionale.

Le linee guida, dettate dall’EBU, lasciano alle varie TV la possibilità di scegliere gli stessi artisti che avrebbero dovuto partecipare all’edizione 2020, purché partecipino con brani differenti rispetto a quelli in concorso nell’edizione cancellata.

Entrando nello specifico: Slovenia, Australia, Azerbaigian, Malta, Israele, Ucraina, Romania, Belgio, Austria, San Marino, Repubblica Ceca, Grecia, Bulgaria, Lettonia, Svizzera e Georgia sono i semifinalisti che hanno confermato i partecipanti. La Finlandia, che non è presente nello schema qui sotto, ufficializzerà a breve il ritorno della selezione nazionale.

Tra i finalisti di diritto, soltanto i Paesi Bassi hanno confermato Jeangu Macrooy e la Spagna, unico tra i big five, ha confermato Blas Cantó.

Per quanto riguarda l’Italia, Sanremo dovrebbe restare la nostra selezione nazionale, anche se in caso di slittamento a marzo o aprile (ipotesi comunque da considerare) potrebbe arrivare una selezione interna da parte della Rai, che potrebbe dare a Diodato la possibilità di competere per il microfono di cristallo.

Semifinalisti Lituania Selezione Nazionale The Roop invitati alla finale Svezia Melodifestivalen The Mamas non ci saranno Slovenia Ana Soklic Australia Montaigne Irlanda Lesley Roy in trattativa Norvegia Melodi Grand Prix Ulrikke non sarà in gara Cipro Croazia Dora 2021 Damir Kedzo non sarà in gara Azerbaigian Samira Efendi Malta Destiny Chukunyere Israele Eden Alene Ucraina Go­_A Romania Roxen Belgio Hooverphonic Austria Vincent Bueno San Marino Senhit Repubblica Ceca Benny Cristo Grecia Stefania Estonia Finale Nazionale Uku Suviste alle semifinali Danimarca Dansk Melodi Grand Prix Bulgaria Victoria Svizzera Gjon’s Tears Lettonia Samanta Tina Georgia Tornike Kipiani

Finalisti Francia Concorso di selezione Tom Leeb non ci sarà Germania Selezione senza galà Ben Dolic parteciperà Italia Paesi Bassi Jeangu Macrooy Regno Unito James Newman si è autocandidato Spagna Blas Cantò

