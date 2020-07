“Facile”, il rientro musicale di Camélia Jordana

Ritroviamo un’artista della quale ci eravamo interessati ai tempi del suo folgorante esordio, vale a dire Camélia Jordana, la cantante ed attrice franco-algerina lanciata ormai dieci anni fa dalla vittoria a Nouvelle Star, la versione francese di Pop Idol. “No no non (ecouter Barbara)” fu un enorme successo, sia per il suo particolare modo di cantare, sia perchè l’immagine dell’artista – allora una sorta di Arisa dei primi anni, francese – molto particolare contribiì ad accrescere l’hype, poi confermato dalla title track del primo album “Calamity Jane”

Oggi la ritroviamo, più matura e molto più sensuale, con il singolo “Facile”, che segna il suo ritorno alla musica dopo qualche anno in cui è stata molto presente come attrice – oltre dieci film in carriera – e dopo qualche controversa presa di posizione sulle recenti vicende geopolitiche. In prima linea a sostegno dei migranti, la sua attività sociale è andata di pari passo con la sua carriera. Il successo musicale, va detto, non le ha più arriso e questo singolo è il tentativo di rilancio su quel fronte.

