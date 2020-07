“Beat me”, il nuovo singolo di Davina Michelle

Ritorviamo Davina Michelle, la ventiquattrenne cantante olandese lanciata dalla versione locale di Pop Idol, della quale ci eravamo interessati in occasione del suo debutto discografico. La ritroviamo con “Beat me”, nuovo singolo che era stato pensato per accompagnare il Gp dei Paesi Bassi di Formula 1, previsto sul circuito di Zandvoort, ma che invece come è noto è stato annullato per l’emergenza Coronavirus e non sarà recuperato.

Un 2020 in rampa di lancio per la giovane artista che ha raggiunto il vertice delle classifiche non solo con le sue produzioni soliste ma anche con una serie di collaborazioni, fra le quali Hoe et danst, , insieme a Marco Borsato e Armin Van Buuren ma anche quella con il rapper Snelle, uno dei nomi di punta del genere in lingua olandese. Fra l’altro, insieme ad altri artisti si è esibita in una Ahoy Arena vuota, a Rotterdam, per raccogliere fondi a sostegno della lotta al Coronavirus.

Anche senza il battage della corsa automobilistica – ma non è escluso che possa tornare buono l’anno prossimo – il brano ha ottime potenzialità per issarsi in testa alle charts.

