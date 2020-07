“Tis kardias mou o Horos”, il nuovo singolo di Eirini Papadopoulou ha l’estate dentro

All’alba dei 35 anni, con già 15 anni di carriera alle spalle Eirini Papadopoulou va a caccia della definitiva consacrazione. La cantante, lanciata a suo tempo dalla versione greca di X Factor esce in questi giorni con “Tis kardias mou o horos”, un nuovo singolo che ha l’estate dentro, pronto per entrare diritto nella colonna sonora delle spiagge di Santorini e dintorni.

Non tantissimi successi discografici, buon battage nelle radio greche e cipriote per i suoi brani, anche grazie ad una popolarità che nel corso degli anni è stata anche – se non soprattutto- televisiva, dato che l’artista nata in Kazakistan ha preso parte nel corso degli anni a programmi di varia natura, ultimo dei quali il reality Survivor. Il suo team aveva anche presentato una canzone per sperare di partecipare all’Eurovision 2020, prima che venisse scelta – e riconfermata per il 2021 – Stefanìa.

Altri brani recenti meritano un ascolto, per esempio “Koita min angizeis”, oppure “Halali“, cover di un successo del pop albanese inciso insieme a Stamatis Xouxoulis, uscito da Rising Star Grecia. Personaggio senza dubbio da tenere d’occhio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...