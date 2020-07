“Mon amour”, riecco Giulia (Luzi) in versione latina, duetta con Samuel Storm

Per la serie: a volte ritornano e ci fa molto piacere, riecco Giulia Luzi, l’attrice e cantante romana, che alle soglie dei 10 anni di carriera e dopo un Sanremo 2017 non proprio brillantissimo (“Togliamoci la voglia”, con Raige non superò il secondo passaggio), si inserisce con pieno merito nella fila dei tormentoni estivi: “Mon amour”, è un brano trilingue dal sapore latino, che la vede duettare con un altro personaggio del quale si erano un po’ perse le tracce, ovvero Samuel Storm, il giovane nigeriano lanciato da X Factor, giunto in Italia su un barcone.

Il brano, firmato da Piero Romietelli e Roberto Cardelli, oltrechè dai due interpreti, la rilancia come cantante – col solo nome di battesimo – dopo un periodo dedicato al musical: ha infatti interpretato Giulietta in Romeo e Giulietta. Per promuovere il brano, ha lanciato sui social “Mon Amour challenge”, sul profilo Instagram e su quello di Tik Tok, al termine del quale 4 vincitori vinceranno 4 magliette autografate con il logo di Mon Amour. Sarà proprio lei a consegnarle. Il contest riguarda anche l’ascolto su Spotify”.

