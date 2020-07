Ecco “How We End Up”, il nuovo singolo estivo di Poli Genova

Dopo una pausa di due anni per badare al figlio, Poli Genova è tornata con un nuovo singolo How We End Up creato da un team di spessore internazionale. Noi la ricordiamo soprattutto per la doppia partecipazione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della sua Bulgaria: nel 2011 con Na Inat con cui non riuscì a raggiungere la finale e nel 2016 con If Love Was a Crime grazie a cui ottenne un incredibile quarto posto tanto da essere osannata come una Dea al suo ritorno all’aeroporto.

L’ultimo singolo, How We End Up è scritto da Romy Dya presente anche sulla traccia di Martin Garrix e David Guetta So Far Away . Prodotto poi anche da uno dei nomi di spicco dei Balcani, Boban Apostolov, altrimenti noto come naBBoo.

Dal punto del genere musicale potremmo dire che How We End Up è un brano pop contemporaneo che ci aspetteremmo tranquillamente dai paesi del Nord Europa o dagli USA e invece ci sorprende provenendo da un paese come la Bulgaria dove le sonorità etniche sono pressoché onnipresenti pure nei brani da loro considerati commerciali.

