“Frida”: la hit estiva di Behm è una powerballad

Di Rita Behm avevamo parlato in occasione del suo esordio col brano “Hei Rakas”, che l’ha immediatamente proiettata in testa alle charts facendole vincere tre dischi di platino, con oltre 12 milioni di ascolti su Spotify. Torniamo ora a parlarne perchè è uscita “Frida“, una powerballad, sempre in lingua finlandese, che la conferma su altissimi livelli.

In soli due anni ha saputo ritagliarsi un grosso spazio nelle classifiche del suo paese natale e di recente è stata anche ospita alla finale nazionale di selezione per l’Eurovision Song Contest. La canzone anticipa il suo album di debutto in uscita a settembre, dove troverà posto anche l’altro singolo “Tivoliit“. Una grande versatilità per questa artista che ha tutte le carte in regola per diventare una delle proposte migliori d’Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...