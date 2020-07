“N’importe quoi”: l’inno pop di Philippine per l’estate

Philippine ci riprova. Dopo il successo del singolo d’esordio “C’est beau c’est toi”, del quale avevamo parlato eccola con “N’importe quoi”. Ancora una volta un ritornello molto potente e radiofonico per quest giovane uscita dalla versione francese di The Voice, dove aveva come mentore Florent Pagny, uno dei grandi nomi dela canzone d’autore d’oltralpe. Il suo esordio assoluto dopo il talent show era arrivato però con un bel pezzo bilingue, in coppia con il cantautore irlandese Gavin James, col brano “Always”, anche lui esploso in questi ultimi anni.

Questo brano vede invece produzioni di livello, vale a dire John Mamann e Matthieu Mendès e la cantante mette in musica le sue pene d’amore stretta nel ricordo della sua storia finita. Un vero e proprio inno pop pensato per le radio e che in effetti sta già girando molto nell’airplay transalpino. Il tutto accompagnato da un video girato nel deserto della California. Il primo album è in lavorazione.

