Alla scoperta degli Small Time Giants, l’alternative rock che viene dalla Groenlandia

Direte voi: che ci fa una band della Groenlandia su Euromusica, che si occupa solo di musica europea? C’entra, perchè lo stato più a Nord del Mondo, anche geograficamente è sito nel continente americano appartiene in tutto e per tutto alla Danimarca, come dominio della corona danese, benchè goda – come le Far Øer – di larga autonomia.

Nel freddissimo Nord c’è una varietà musicale importante e piano piano qui la scopriremo. Cominciamo con questa band alternative rock che non sfigurerebbe in nessuno degli eventi indie europei. Si chiamano Small Time Giants, arrivano da Qaqortoq e sono già a 10 anni di carriera. “Animals” che qui sentite, è il loro ultimo singolo, che arriva dopo il buon successo di “Stethoscope“, primo lavoro completo, del 20134, seguito all’EP d’esordio.

Il loro maggior successo però è senz’altro “We are Arctic“, il brano del 2016 composto come inno ufficiale degli Arctic Winter Games, ospitati in quell’anno da Nuuk, la capitale della Groenlandia, una sorta di giochi olimpici della cultura indigena e delle popolazioni che gravitano attorno al Circolo Polare Artico. La band ha ovviamente anche un buon seguito in Danimarca e c’è qualcuno che tifa per una loro partecipazione eurovisiva. Merita un ascolto anche “Heart beats a broken heart”.

