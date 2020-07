Tetris Theme: Lucia La Rezza approda su Spotify

Esordio sui digital store per la violinista italiana Lucia La Rezza, che pubblica Tetris Theme su Spotify.

Il singolo altro non è che la cover di Korobeiniki, brano popolare russo che in questo caso prende il nome da Tetris, il videogioco che l’ha consacrato a livello mondiale. Lucia La Rezza è nata a Napoli, cresciuta a Livorno, si è diplomata a Taranto, ha vissuto a Bari dove si è consacrata con i suoi concerti in cui suonava le colonne sonore di film, videogiochi e cartoni animati, e adesso vive a Londra.

Tetris Theme è il primo singolo che la violinista pubblica sui digital store, e anticipa il suo prossimo singolo, inedito, a cui sta lavorando e di cui non è ancora nota la data di uscita. Tante volte, chi ha ascoltato almeno una volta un concerto di Lucia, ha potuto ascoltare del vivo questa sua interpretazione di quella che è una delle colonne sonore videoludiche più famose.

Adesso che finalmente è disponibile su Spotify, chiunque può ascoltare il violino di Lucia suonare questa colonna sonora di Tetris, un gioco che ha letteralmente fatto la storia dei videogiochi. Non ci resta che ascoltare Tetris Theme, suonato magistralmente da Lucia La Rezza, e attendere novità sul suo inedito che prossimamente uscirà sui digital stores.

