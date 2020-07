Airplay: comandano Jawsh 685  & Jason Derulo, il postumo di Juice WRLD e Taylor Swift

Padroni della scena sono Jawsh 685 ft Jason Derulo, l’album postumo del rapper Juice WRLD e il nuovo, appena uscito “Folklore” di Taylor Swift

ALBANIA:Singoli: Boss-Tayna

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: 14-07-2020- Amigos

BELGIO- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo(Fiandre)/In your eyes – The Weeknd (Vallonia)/Alane- Robin Schulz ft Wes (Germanofono)

Album Lefde voor Muzik 2 – Interpreti Vari (Fiandre) /Les derniers salopards- Maes (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto & D3Mo (nazionali)/Breaking me- Topic ft A7S (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Folklore- Talor Swift

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album:Angel’s Breath (Reizdanje 2020.)- Angelìs breath (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Errudumellahvad-Icekiid

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

ESTONIA – Singoli:1-2 Nublu

Album:Legends Never Die- Juice WRLD

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Thalassic- Ensiferum

FRANCIA- Singoli:Grand bain – Dadju ft Ninho

Album:La vie est belle- Gambi

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Tausend träume- Amigos

GRAN BRETAGNA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album: Brightest blue – Ellie Goulding

GRECIA- Singoli:Fimi – Mad Clip & Josephine (nazionali)/Rockstar – Dababy ft Roddy Rich (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

ISLANDA- Singoli: Esjan- Briet

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

ISRAELE: Singoli:Habib Albi – Static & Ben El Tavori(nazionali) /Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Aliyato – Shem Tov Heavy

ITALIA-Singoli:Karaoke- Alessandra Amoroso ft Boombdabash

Album:J.-Lazza

LETTONIA- Singoli:ILY – Surf Mesa ft Emilee

Album:Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

LITUANIA- Singoli:Motivacijos Tikslai – OG Version

Album: Watermelon sugar – Harry Styles

LUSSEMBURGO- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Folklore- Talor Swift

MALTA –Singoli: Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Folklore- Talor Swift

NORVEGIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

PAESI BASSI- Singoli:Tout est bon – Boef ft Numidia

Album:Allemaal een droom- Boef

POLONIA- Singoli:Melodia- Sanah

Album:Bravo hits lato 2020- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Rough And Rowdy Ways- Bob Dylan

REPUBBLICA CECA- Singoli:Ceska Floriida- Robin Zoot ft Koky & Yzomandias

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

SAN MARINO (radio):Singoli: Karaoke- Alessandra Amoroso ft Boombdabash

SERBIA- Singoli: Turuturu- MC Stojan & Hurricane (nazionali)/ In your eyes– The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Doug Demuro- Ego

Album:100ry- Dame

SLOVENIA- Singoli: Magnolije -Batista Cadillac (nazionali)/Wait for you – Tom Walker (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

SPAGNA- Singoli: Caramelo- Ozuna

Album (streaming): Acustico acustico acustico – Manolo Garcia

SVEZIA- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Tausend träume- Amigos

UCRAINA: Kholodna Nich- Ivan NAVI

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

UNGHERIA: Singoli: Your eyes tell- BTS

Album:Best of 2010-2015- Attila

