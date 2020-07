Le Hurricane con MC Stojan pubblicano “Tuturutu”, il nuovo tormentone estivo della Serbia

Dopo Hasta La Vista che avrebbe dovuto rappresentare la Serbia all’Eurovision Song Contest 2020, il trio delle Hurricane, composto da Sanja Vucic, Ivana Nikolic e Kesnia Knezevic, con il rapper MC Stojan pubblica il tormentone Tuturutu, che attualmente si trova in testa alla classifica dei singoli, da circa un mese.

Il trio, nato nel 2017, ha realizzato finora 19 singoli, la maggior parte in inglese, a riprova della sua vocazione internazionale. Nonostante questo, ha tentato di scalare l’Europa con Hasta La Vista, un brano in serbo (escluso il titolo e una riga in Spagnolo) dopo aver vinto la selezione del Beovizija. Sanja Vucic, la meno giovane del gruppo, aveva già rappresentato al Serbia nel 2016 con Goodbye (Shelter), un brano forte sulla violenza sulle donne.

MC Stojan è un rapper serbo attivo dal 2005 con un album e tantissimi singoli rilasciati. I temi che affronta nei brani sono sempre molto disimpegnati e quasi tutti incentrati sul sesso.

Ora le Hurricane pubblicano un altro brano in serbo, Tuturutu, che sta dominando le classifiche in patria. È un singolo pop un po’ tropicale, assolutamente estivo e catchy.

