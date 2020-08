Alla scoperta di Zeynep Bastik, il nuovo talento della musica turcofona

Cantante, ballerina, attrice, Zeynep Bastik è uno dei nomi emergenti del pop turco e turcofono e si sta facendo grande largo. “Bir Daha” è un singolo appena uscito che mescola il pop alle sonorità etniche ed ai richiami alla discodance. Ma per lei, che è ancora in attesa del primo album nonostante una carriera già con diversi anni di palco, è stato un 2020 prolifico: “Cukur“, per esempio, è un brano molto diverso, più melodico. Sono usciti anche “Her Mevsim Yazım” , con un video girato nei giorni del lockdown e con una insolita fusione fra le sonorità turche ed il flamenco, e “Uslanmıyor Bu”

Gli inizi come ballerina nella popolare ensemble “Fire of Anatolia” le hanno permesso di mettersi in evideenza e di iniziare poi una carriera televisiva e di attrice che hanno fatto da traino a quella solista. Fra le sue ispirazioni musicali, anche artisti che ha più volte coverizzato come Mustafà Sandal, uno dei nomi prominenti del pop anni 90, con cui ha anche duettato, ma anche Aida Pekkan, Tarkan e Nilufer.

