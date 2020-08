Charts: comandano Jawsh 685 e Jason Derulo ma attenzione a Lady Gaga & Ariana Grande

Prosegue la marci di Jawsh 685 e Jason Derulo alla conquista di diversi primati in Europa, ma tiene anche Lady Gaga con Ariana Grande

ALBANIA:Singoli: Seriozisht- Mossi

Album: Mozzart- Mozzik

AUSTRIA:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Rough and rowdy ways – Bob Dylan

BELGIO- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo(Fiandre)/In your eyes – The Weeknd (Vallonia)/Alane- Robin Schulz ft Wes (Germanofono)

Album Foklore- Tayolor Swift (Fiandre) /Les derniers salopards- Maes (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto & D3Mo (nazionali)/Breaking me- Topic ft A7S (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Folklore- Talor Swift

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:For him and her – Amira Medunjanin (nazionali)/Rough and rowdy ways – Bob Dylan (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Errudumellahvad-Icekiid

Album: Shhot for the stars aim for the moon – Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:1-2 Nublu

Album:Legends Never Die- Juice WRLD

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Legends Never Die- Juice WRLD

FRANCIA- Singoli: Jolie Nana-Aya Nakamura

Album:La machine – Jul

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: 10.000 bunte Luftballons- Fantasy

GRAN BRETAGNA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album: Folklore- Taylor Swift

GRECIA- Singoli:Pistoli- Sin Laurent & Toquel (nazionali)/Greece – DJ Khaled ft Drake (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album:Folklore- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Esjan- Briet

Album:Satt- Asgeir

ISRAELE: Singoli:Sivuvim – Eden Hason (nazionali) /I can’t stop loving you – Ray Charles (internazionali)

Album: Aliyato – Shem Tov Heavy

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:1990-Achille Lauro

LETTONIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album:Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

LITUANIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Treppenhaus- Apache 207

MALTA –Singoli: Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande

Album:Folklore- Talor Swift

NORVEGIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Folklore- Taylor Swift

PAESI BASSI- Singoli:Tout est bon – Boef ft Numidia

Album:Allemaal een droom- Boef

POLONIA- Singoli:Melodia- Sanah

Album:Bravo hits lato 2020- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Presente- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Legends Never Die- Juice WRLD

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/Breaking me – Topic ft A7S (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

SAN MARINO (radio):Singoli: Karaoke- Alessandra Amoroso ft Boombdabash

SERBIA- Singoli: Genge – Rasta & Relja Popovic (nazionali)/ In your eyes– The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:100ry- Dame

SLOVENIA- Singoli: Pozabila navodila – Simon Vandnjal (nazionali)/Wait for you – Tom Walker (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

SPAGNA- Singoli: Caramelo- Ozuna

Album (streaming): Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Tausend träume- Amigos

UCRAINA: Kholodna Nich- Ivan NAVI

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

UNGHERIA: Singoli: Breaking me – Topic ft A7S

Album:Best of 2010-2015- Attila

