Alla scoperta di The Slight, il nome emergente che arriva da San Marino

Sospeso fra il pop, la trap, il rap e la musica elettronica, The Slight è un nome che dovete segnarvi. Giacomo Parenti, così si chiama all’anagrafe, arriva da San Marino, precisamente da Acquaviva, ha 32 anni ed ha da poco realizzato il suo primo disco da solista, ‘Fatto in casa’ dopo una lunga militanza prima in band locali, poi in giro per l’Europa con gli Helia, metal band con cui pubblica quattro dischi. Una cover di ‘Alejandro’ di Lady Gaga li fa conoscere al mondo e sul web e raccogliere successi per dieci anni.

L’album è prodotto da Becko (cantante e dj a firma Warner Bros) che ha avuto la possibilità di collaborare negli Stati Uniti con Dominic Jordan uno dei produttori di Justin Bieber e Sheffo (noto Youtuber.

Nel febbraio del 2017 inizia il vero e proprio percorso artistico come The Slight, anticipato dalla partecipazione al talent show nazionale I talenti dei Castelli. Il sound è fresco e moderno, come si può sentire in ‘Zona nera’ ma anche in ‘Io non ho nemici’, a cui partecipa Laioung. Sonorità elettroniche interessanti anche in “NOS” mentre le chitarre rock si affacciano in “3 Gradi” a cui partecipa Nick Sick. Ma è interessante anche la romanticissima “Quelle notti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...