Ecco “Gdzieś”: il motivo della ricerca esplorato nel nuovo singolo di Alicja

A soli 18 anni Alicja Szemplińska, nota semplicemente come Alicja, è una delle cantanti emergenti più interessanti della Polonia. Un anno fa ha vinto la decima edizione di The Voice of Poland. Come ricompensa ha ottenuto un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Polska, con la quale ha pubblicato il suo singolo di debutto, Prawie my. Quest’anno ha partecipato allo Szansa na sukces – Eurowizja, vincendolo e ottenendo il pass per Rotterdam all’Eurovision 2020. Empires, il brano con cui ha vinto la selezione è una vera e propria power ballad che mostra tutte le qualità vocali di Alicja.

Ancora non si sa se la Polonia le concederà di rappresentare lo Stato anche per il 2021 all’Eurovision, ma in un’intervista pubblicata qualche giorno fa sulle colonne di Wiwibloggs, Alicja si è detta pronta avendo in serbo nuovi brani adatti al contest.

Sicuramente più pop di Empires è Gdzieś (ovvero “da qualche parte”), il suo terzo singolo rilasciato una settimana fa. Il pezzo è una metafora per cercare il proprio posto nel mondo, ovunque e al fianco di chiunque ci sia. Così Alicja racconta il brano in un’intervista. Mi verrebbe da dire un tema quanto mai attuale in Polonia:

Il motivo della ricerca è presente nell’arte e nella letteratura da molto tempo e ci sarà sempre, perché l’uomo è un essere in cerca. Ognuno di noi è alla ricerca di un luogo che possa essere metafora dell’amore, dell’amicizia, della famiglia e, ovviamente, della felicità. “Gdzieś” è una canzone speciale per me. Questo è il mio percorso interiore, pieno di emozioni diverse.

