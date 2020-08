Si chiamano 47ter e sono il nuovo fenomeno pop rap francese

Vestiti che richiamano agli anni anni 70, uno stile rap crossover che strizza l’occhio al pop ed alle sonorità anni 90, 47ter sono il nuovo fenomeno musicale francese. Partiti su youtube, loro primo album “L’addresse” è subito andato in alta rotazione accompagnato dal singolo “Cote ouest”, disco di platino quasi istantaneo, al cui video partecipa anche Patrick Bruel, uno dei giganti della chanson moderna.

Compagni di scuola, hanno cominciato caricando sul tubo le loro versioni di grandi classici della musica francese e da lì al primo EP (e subito dopo al secondo) il passo è stato brevissimo, anche per il loro particolare stile scanzonato ed ironico, che hanno trasportato dentro inediti orecchiabili e radiofonici. L’ironia poi caratterizza anche i loro video, come nel caso di “On avait dit”, che trovate qui sopra.

Anche la title track dell’album non è davvero niente male, con una interessante fusione fra l’elettronica ed il pop più commerciale, con contrappunti rap. Alla loro popolarità in Francia ha contribuito anche la cover di ‘Corrida’, successo di Francis Cabrel del 1994, che loro hanno rifatto in una chiave particolare con una forte linea di bassi e l’armonica, a metà fra il pop ed il jazz. Il tutto, va detto, incidendo per una etichetta indipendente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...