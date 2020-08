Katrina Leskanich (from Katrina & The Waves) torna con un nuovo album

Segnaliamo il ritorno sulle scene di Katrina Leskanich, meglio nota come la frontman dei Katrina & The Waves, la band protagonista di alcuni ottimi successi negli anni 80 (su tutti “Walking on sunshine” del 1985), che nel 1997 segnò il canto del cigno con la vittoria all’Eurovision Song Contest con la straordinaria“Love shine a light“, tuttora ultima vittoria britannica e recentemente rilanciata dalla performance corale nel programma sostitutivo dell’Eurovision 2020, “Europe Shine a light”.

A cinque anni dall’ultimo lavoro, la cantante statunitense ormai britannica di adozione, ritorna in grande spolvero con un album, dal titolo “Heart, love and babys“, dove le sonorità pop anni 80 si mescolano con quelle statunitensi in un ottimo connubio. “Drive“, il singolo che trovate qui sotto è stato proposto in anteprima al Ken Bruce show su BBC Radio 2, ma il lavoro è pieno di chicche come per esempio “I want to love again” che pare fosse stato presentato per l’Eurovision con la voce della mitica Samantha Fox.

