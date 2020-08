Charts: protagonisti ancora Jawsh 685 e Jason Derulo e Taylor Swift

Prosegue la marcia di Jawsh685 e Jason Derulo col loro tormentone “Savage love”, tiene anche “Rockstar” di Dadaby ft Roddy Rich

ALBANIA:Singoli: Break Down – Enca & Don Xhoni

Album: Mozzart- Mozzik

AUSTRIA:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Treppenhaus- Apache 207

BELGIO- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo(Fiandre)/Mamacita- Black Eyed Peas, Ozuna &J.Rey Soul (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Tura 80- Will Tura (Fiandre) /Whoosh!- Deep Purple (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:au Au – Dara (nazionali)/Secrets- Regard & Raye (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Twice as tall – Burna Boy

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:Cmc Festival Vodice 2020- Interpreti Vari (nazionali)/Fine line- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bla Himmel – Kesi ft Hans Philip

Album: Bo4L- Kesi

ESTONIA – Singoli:Laiaks Lüüa- Nublu

Album:Folklore- Taylor Swift

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Mkdmsk- Mkdmsk

FRANCIA- Singoli: Jolie Nana-Aya Nakamura

Album:La machine – Jul

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Whoosh!- Deep Purple

GRAN BRETAGNA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album: Folklore- Taylor Swift

GRECIA- Singoli:Superstar – MG& SNIK (nazionali)/Greece – DJ Khaled ft Drake (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album:Folklore- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Takk fyrir mig- Ingó Veðurguð

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISRAELE: Singoli:Haviv – Idan Rafael (nazionali) /I can’t stop loving you – Ray Charles (internazionali)

Album: Aliyato – Shem Tov Heavy

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:Mr. Fini- Gué Pequeno

LETTONIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

LITUANIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Twice as tall – Burna Boy

MALTA –Singoli: Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Folklore- Talor Swift

NORVEGIA- Singoli: Igjen Og Igjen- El Papi & Tix

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Allemaal een droom- Boef

POLONIA- Singoli:Never Let Me Down- Vize & Tom Gregory

Album:H8M5 – Bialas

PORTOGALLO- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Presente- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Secrete – Carla’s Dreams (nazionali)/ILY – Surf Mesa ft Emilee (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album: Yamakasi – Miyagi & Andy Panda

SAN MARINO (radio):Singoli: Bam bam twist – Achille Lauro

SERBIA- Singoli: Genge – Rasta & Relja Popovic (nazionali)/ Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:100ry- Dame

SLOVENIA- Singoli: Pozabila Navodila – Simon Vadnjal (nazionali)/For you – Ceelo Gren (internazionali)

Album: Folklore- Taylor Swift

SPAGNA- Singoli: Mamichula -Trueno, Nicky Nicole, Bizarrap, Taiu, Tatool

Album: Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Treppenhaus- Apache 207

UCRAINA: Kholodna Nich- Ivan NAVI

Album: Na svoem vaibe – Jah Khalib

UNGHERIA: Singoli: A csúcson túl- Majka & Curtis & Nika

Album:Best of 2010-2015- Attila

