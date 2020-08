Ecco “Svag” di Victor Leksell: la ballata pop in svedese che sta conquistando la Scandinavia

Si chiama Victor Leksell ed è il nome emergente della musica scandinava. La sua ‘Svag‘, una ballata in lingua svedese è ormai da oltre due mesi e mezzo in testa alla classifica nazionale ed ha raggiunto la vetta anche nella vicina Norvegia. In entrambi in casi, ha fatto da traino all’album “Fånga mig när jag faller”, che ne segna l’esordio.

Triplo disco di platino, la sua canzone sta facendo il giro delle radio del Nord Europa e chissà che non lo si possa vedere presto anche al Sud. Il brano ha potenzialità internazionali, anche se l’utilizzo della lingua madre, che a noi piace molto, sicuramente in parte ne limita la diffusione.

Lanciato tre anni fa dalla partecipazione a Pop Idol, in realtà Leksell ha già alle spalle una serie di ottimi riscontri: i suoi precedenti sei singoli hanno tutti raggiunto almeno il platino, se non in qualche caso il doppio e di recente, anche il quotidiano Aftonbladet lo ha incoronato come uno dei migliori esordienti della Svezia.

