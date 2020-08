Alla scoperta di Raye, il talento in rampa di lancio del pop internazionale

In questo momento è in testa alle classifiche europee grazie alla sua partecipazione alla hit “Secrets” del dj kosovaro Regard, ed è il momento giusto quindi per farsi conoscere come artista in prima persona. Anche se a dire il vero Raye, al secolo Rachel Agatha Keen, ha già qualche anno di carriera alle spalle. “Natalie don’t” è il suo ultimo singolo che accompagna insieme a “Love me again” l’EP Her Heart Beats in 4/4.

Un album all’attivo uscito nel 2014, cittadina del mondo (nata nel Regno Unito da madre svizzero-ghanese) si è lanciata attraverso una serie di partecipazioni come supporting act, al fianco di artisti come Jess Glynne, Years & Years, Halsey, Khaled e Rita Ora), ma ha messo insieme anche diverse collaborazioni di livello come quella con Martin Solveig e Jax Jones in “Tequila“, altra hit internazionale

Beats interessanti con richiami anni 80, pezzi estremamente contemporanei e radiofonici, presenza scenica dirompente. Gli ingredienti per il successo, insomma, ci sono tutti. Tenetela d’occhio.

