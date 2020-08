Charts: dominano ancora Jawsh 685 & Jason Derulo, sale Joel Corry

Jawsh 685 & Jason Derulo continuano a dominare le classifiche europee, dove fra gli album risale il postumo di Pop Smoke. Bene Joel Corry & Mnek. La classifica si ferma per una settimana, torneremo agli inizi di settembre

ALBANIA:Singoli: Gazi’n Fund – Finem & Stresi

Album: Mozzart- Mozzik

AUSTRIA:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Whoosh!- Deep Purple

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG ft Burna Boy & NomceboFiandre)/Jerusalema – Master KG ft Burna Boy & Nomcebo (Vallonia)/Ubermorgen- Mark Forster (Germanofono)

Album Tura 80- Will Tura (Fiandre) /Brol. Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:au Au – Dara (nazionali)/Breaking me- Topic ft A7S (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Topboy-SNIK

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Rain on me – Lady Gaga ft Ariana Grande (internazionali)

Album:Cmc Festival Vodice 2020- Interpreti Vari (nazionali)/Fine line- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Solherv – Lord Siva

Album: Bo4L- Kesi

ESTONIA – Singoli:1-2- Nublu

Album:Folklore- Taylor Swift

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Whoosh!- Deep Purple

FRANCIA- Singoli: Jolie Nana-Aya Nakamura

Album:La machine – Jul

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Whoosh!- Deep Purple

GRAN BRETAGNA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album: A celebration of ending- Biffy Clyro

GRECIA- Singoli: Bosses- SNIK, Light, Mad Clip (nazionali)/Greece – DJ Khaled ft Drake (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Head & Heart – Joel Corry & Mnek

Album:Folklore- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Takk fyrir mig- Ingó Veðurguð

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISRAELE: Singoli:Kubiyot – Static & Ben El (nazionali) My future – Billie Eilish (internazionali)

Album: Aliyato – Shem Tov Heavy

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:Mr. Fini- Gué Pequeno

LETTONIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: Heavenly roses – JONY

LITUANIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

MALTA –Singoli: Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

NORVEGIA- Singoli: Igjen Og Igjen- El Papi & Tix

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

POLONIA- Singoli:Never Let Me Down- Vize & Tom Gregory

Album:H8M5 – Bialas

PORTOGALLO- Singoli: Rockstar – Dababy ft Roddy Rich

Album:Map Of The Soul: 7 The Journey – BTS

REPUBBLICA CECA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Din trecut – The Motans ft Alina Eremia (nazionali)/Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo (internazionali)

Album:Nanalien-Nana

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album:Heavenly roses – JONY

SAN MARINO (radio):Singoli: Ciclone- Tkagi & Ketra, Elodie, Mariah

SERBIA- Singoli: Vudu- Teodora & Devito (nazionali)/ Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:DaysGo- Gleb ft Ty

Album: Leto v kufri- Gleb

SLOVENIA- Singoli: Glas – Samantha Maya (nazionali)/Giants – Dermot Kennedy (internazionali)

Album: Intime – Maya Berovic

SPAGNA- Singoli: Mamichula -Trueno, Nicky Nicole, Bizarrap, Taiu, Tatool

Album: Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Whoosh!- Deep Purple

UCRAINA: Kholodna Nich- Ivan NAVI

Album: Heavenly roses – JONY

UNGHERIA: Singoli: How You Like That- Blackpink

Album:Best of 2010-2015- Attila

