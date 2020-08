Ecco “Tvoyey lyubimoy”, il nuovo singolo d’amore di Ani Lorak

Oggi parliamo di una dea del panorama musicale ucraino, ovvero Ani Lorak. Per chi segue l’Eurovision non può non averla mai sentita. Vi ha partecipato infatti nel 2008 quando sfiorò la vittoria con Shady Lady e come presentatrice della versione Junior nel 2009. Nel frattempo non si è mai fermata e ha prodotto ben 15 album.

L’ultimo lavoro è il singolo Твоей любимой (Tvoyey lyubimoy, cioè il tuo amato), un bel brano pop che ci dà bene l’idea di che tipo di musica sia più famosa in quelle zone. Nel video sono rappresentate sei piccole storie d’amore. In una di loro la figlia della cantante, Sophia di 9 anni, ha suonato, e Ani stessa ha recitato come narratrice.

Secondo un comunicato stampa:

il nuovo lavoro di Ani Lorak è un’ode a un sentimento familiare a tutti, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla professione o dal colore della pelle. Ispirato dalla bellezza e dalla femminilità delle star del cinema quali Monica Bellucci e Sophia Loren, il cui talento non perde la sua rilevanza anni dopo, Ani Lorak ha ritrasmesso queste qualità in una nuova immagine della sua star.

