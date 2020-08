“Hypnotized”: gli irresistibili beats anni 80 di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

Sta arrivando un ciclone anni 80 nelle radio italiane e c’è da scommetterci, anche nelle dancefloor, quando potranno riaprire: “Hypnotized” è la hit esplosiva del dj tedesco Purple Disco Machine che vede in voce Sophie and The Giants. Del gruppo britannico ci eravamo interessanti non molto tempo fa, quando l’Europa cominciò a scoprire le loro produzioni. Ora dopo un anno di buon livello li ritroviamo in alta rotazione con questo brano che li proietta direttamente dentro la New Wave dei tempi belli.

In questo caso prestano la voce al producer tedesco di origine polacca Tino Piontek, che ha scelto col suo nome d’arte di omaggiare Prince, eroe del funk degli anni ’80 e la “Miami Sound Machine” Gloria Estefan, Purple Disco Machine ha messo insieme gli elementi di synth pop, funk, Italo Disco. Con oltre 250 milioni di stream, attraverso le sue opere e una recente serie di top remix per Dua Lipa, Mark Ronson, Robert Surace, Foals e Sir Elton John si lancia in questo progetto che accompagna il secondo album.

Il brano sta andando bene anche nelle charts, da noi sta per entrare in top 10 ma intanto è fra i più suonati delle radio d’Europa. Alzate il volume delle casse: no, non riuscirete a stare fermi.

