“Giants”, il nuovo singolo dell’irlandese Dermot Kennedy

Di Dermot Kennedy avevamo parlato in occasione del suo straordinario esordio con “Power over me” che ha conquistato mezza Europa ed anche gli Stati Uniti. Ad un anno dal debutto raccoglie i frutti: “”Without fear”, l’album d’esordio è stato disco d’argento (60.000 copie, da noi si vince il platino) e disco di platino in Svizzera. Il singolo d’esordio ha superato il milione di copie e vinto molto.

Ora esce ‘Giants‘, meno potente ma non meno bello, che è subito partito alla grande, non solo nella sua Irlanda. Nipote di Mary Kennedy, che presentò fra l’altro anche l’Eurovision nel 1995 al Point Theathre, scoperto dal premio oscar Glen Hansard, quest’anno si è preso anche la nomination come International Best Male Artist ai Brit Awards. Da più parti accostato ad Ed Sheeran, non per lo stile ma per le grandi potenzialità, si sta facendo largo rapidamente nell’airplay internazionale. Meritano un ascolto anche “Outnumbered” e “Lost“.

