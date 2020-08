“Easy” e il remix dei French Affair: l’estate bollente di Ilira

Uno dei banger di questa estate arriva dalla Svizzera ed è “Easy“, il nuovo singolo di Ilira Gashi, la giovane di origine albanese ormai sdonagata come uno dei nomi più interessanti del pop attuale. Beat ani 80′, sound molto radiofonico ed un ritornellone da osteria di quelli da canticchiare a squarciagola, come spesso ritroviamo nelle sue produzioni. Di lei ci siamo occupati spesso, l’ultima volta in questo post.

Di certo, da quando ha trovato la consacrazione con la partecipazione alla hit di Alle Farben “Fading”, premiata col disco di platino, per lei è iniziata l’ascesa. Senza nemmeno un album inciso, ma solo con una manciata di singoli, si propone già come un nome di spicco nel pop nordeuropeo. In questo 2020 diversi singoli di successo: su tutti il remix della mitica “My heart goes boom” dei French Affair (quattro dischi d’oro nel 200o). Poi è uscito anche “Fuck it! Love it!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...