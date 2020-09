“Syntisten pöytä”, il banger estivo in finlandese di Erika Vikman

Tra gli eurofans è ancora forte l’eco della mitica ‘Cicciolina‘, la canzone che ha clamorosamente perso le selezioni finlandesi per l’Eurovision 2020 poi cancellato – ma il brano sarebbe comunque diventato universalmente noto – ma Erika Vikman si mette in scia al successo e lancia un nuovo banger, sempre in lingua finlandese, “Syntisten pöytä”.

Sufficientemente anni 80 per spingere sul gas, è accompagnato da un video che prosegue – purtroppo – sul filone kitsch ma che ha sicuramente contribuito ad accrecere la popolarità di questa ventisettenne uscita da Pop Idol e che su Instagram è già una star. In più, non c’è dubbio che la melodia trascinante ed orecchiabile rende il brano molto potente anche se cantato in una lingua ignota ai più come appunto il finnico: il pezzo si fischietta ed entra in testa in due secondi netti. Ed infatti sta già facendo meglio di ‘Cicciolina’, che si è fermata al quinto posto, mentre ‘Table of sinners’ (questa la traduzione del titolo) è già al terzo posto in classifica.

Tango queen – in Finlandia c’è una vera e propria tradizione per questo ballo e si tiene una importantissima manifestazione nazionale popolare – di recente la Vikman ha preso parte anche alla versione locale di The Masked Singer.

