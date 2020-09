Ecco Mekdes, una nuova anima soul pop dalla Danimarca

Lo sanno bene i lettori di Euromusica che quando si tratta di cantanti che portano dentro di sé culture diverse noi siamo sempre pieni di entusiasmo. E questo è il caso di oggi: Mekdes infatti è una ragazza danese di 21 anni di origini etiopi che canta musica soul pop. Non proprio qualcosa di così comune.

Per ora conta all’attivo solo qualche singolo e un EP di 6 tracce pubblicato giusto qualche giorno fa, quindi è ancora difficile farci un’opinione completa sull’artista. Certo è che il riconoscimento come miglior talento danese allo Smukfest (un festival molto grande che si tiene ogni anno nel secondo fine settimana di agosto in Danimarca) dell’anno scorso ci porta a pensare che Mekdes possa avere buone chances per diventare un nuovo astro nascente della Danimarca.

La sua carriera, tutta autoprodotta, è iniziata nel 2018 con Right Direction. Seguono poi altri singoli: Out Of Here, On My Mind e Lose A Minute. Sono tutti caratterizzati da suoni molto commerciali, ma grazie al calore del soul, diventano sicuramente più interessanti e originali. Wiwibloggs, il maggior sito eurovisivo internazionale, basandosi proprio su quest’aspetto, vede in Mekdes come un’ottima possibile scelta della Danimarca in ottica Eurovision dato che spezzerebbe il consueto pop Scandinavo. E chissà che non possa veramente accadere…

