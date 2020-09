“Friday”, la hit estiva di Stefanìa Liberakakis

In attesa di vederla tornare in pista all’Eurovision Song Contest, Stefanìa (con l’accento sulla I) Liberakakis sforna un interessante singolo estivo. Si intitola “Friday” ed è firmato dallo stesso team che la produce e che l’ha spinta sul palco eurovisivo, ovvero il connazionale greco Dimitris Kontopopulos e l’inglese di stanza in Svezia John Ballard, già autore e produttore degli Ace of Base. Nonostante la cancellazione dell’edizione 2020, è comunque un bell’anno per questa ragazza per metà olandese non ancora ventenne.

“Supergirl“, la sua canzone eurovisiva (che porta la firma anche dell’americana ormai di stanza in Svezia Sharon Vaughn) ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e di classifica in patria e lei ha avuto un ottima crescita a livello di fan, anche grazie ad una azzeccata serie di foto su Instagram. Attualmente sta lavorando ad una serie di canzoni che dovrebbero essere parte del primo album, compresa quella che porterà in concorso all’Eurovision 2021, per il quale è stata confermata dalla tv greca.

