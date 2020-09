Charts: Harry Styles e il suo “Watermelon sugar” guadagnano paesi

Torniamo dopo una settimana di sosta con la charts ed il nome che emerge è quello dell’ex One Direction Harry Styles che scala posizioni con la sua “Watermelon sugar”

ALBANIA:Singoli:Qe Qe – Tayna

Album: Live 2020 – Vehbi Macastena

AUSTRIABreakfast in Paris – Capital Bra & Cro

Album: AK- outside control A.SSN 2

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy(Vallonia)/Day after tomorrow- Mark Forster (Germanofono)

Album: Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra (Fiandre) /Singles collection -Indochine (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Au Au – Dara (nazionali)/Breaking me- Topic ft A7S (internazionali)

Album: TattleTales -6ix9ine

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: TattleTales -6ix9ine

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo (internazionali)

Album:Poljubi me sad – Damir Kedzo (nazionali)/Rough & Rowdy days – Bob Dylan (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Solherv – Lord Siva

Album: Bo4L- Kesi

ESTONIA – Singoli:Ioodus ja hobused – 5 Miinuts, Hendirk Sal Saller

Album:Legends never die- Juics Wrld

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Ceissi- Cledos

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:4- Elsa Esnoult

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album:Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

GRAN BRETAGNA- Singoli: Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album: Crabs in a bucket – Nines

GRECIA- Singoli: Bosses- SNIK, Light, Mad Clip (nazionali)/Greece – DJ Khaled ft Drake (internazionali)

Album: Topboy – SNIK

IRLANDA- Singoli: Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album:Folklore- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISRAELE: Singoli:Kubiyot – Static & Ben El (nazionali) Midgnight sky -Miley Cyrus (internazionali)

Album: Aliyato – Shem Tov Heavy

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:Crepe- Irama

LETTONIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: TattleTales -6ix9ine

LITUANIA- Singoli:Bad Boy – NKSN,M.O.030

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Roses – Saint Jhn

Album:PLK- Enna

MALTA –Singoli: Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

AlbumTattleTales -6ix9ine

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mas Mas Mas – Rolf Sanchez

Album:S&M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

POLONIA- Singoli:Swit- Męskie Granie Orkiestra 2020 feat. Daria Zawiałow, KRÓL, Igo

Album:H8M5 – Bialas

PORTOGALLO- Singoli: Watermelon sugar- Harry Styles

Album:Presente- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli::Rolls-Yzomandias ft Nik Tendo

Album: Teorie padu – Stein 127 & Mike Roft

ROMANIA- Singoli:Slabiciuni – DJ Porject ft Alina (nazionali)/Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo (internazionali)

Album:TattleTales -6ix9ine

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album:Heavenly roses – JONY

SAN MARINO (radio):Singoli: Karaoke – Takagi & Ketra, Alessandra Amoroso

SERBIA- Singoli: Folir’o -Hurricane (nazionali)/ Secrets – Regard & Raye (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Rolls-Yzomandias ft Nik Tendo

Album: Leto v kufri- Gleb

SLOVENIA- Singoli:Oktober – Obljube (nazionali)/Hallucinate – Dua Lipa (internazionali)

Album:TattleTales -6ix9ine

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Emmanuel – Anuel AA

SVEZIA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: Mini Schwiiz, mini Heimat- Beatrice Egli

UCRAINA: Dajeviu – Artem Pivovarov

Album: Heavenly roses – JONY

UNGHERIA: Singoli: Dynamite – BTS

Album:Best of 2010-2015- Attila

