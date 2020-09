Alla scoperta dei Mantra, il nome nuovo del pop spagnolo

Un nuovo gruppo irrompe nella scena musical spagnola: i Mantra. Il leader e fondatore è Carlos Marco, il cui nome forse così dice poco, ma se si parla degli Auryn, una delle boyband più premiate di Spagna, ecco che allora tutto cambia. Una volta disciolto il gruppo, gli ex componenti hanno dato il via a varie carriere. Nel caso di Marco, si è unito a Paula Perez, giovane cantante lanciata da varie cover pubblicate su youtube e poi passata da Opeacion Triunfo e Charly Weinberg, ex The Voice Kids.

Los 40, il principale network privato musicale ispanofono ha cominciato a mandarli in alta rotazione già a Gennaio, quando hanno debuttato con “No te esperaba”, al quale partecipa il colombiano Yara, già sentito al fianco di Sebastian Yatra, J Balvin e Lola Índigo. Ancora migliore l’altro singolo, “Prefiero olvidarte”, al quale partecipa Edurne, nome di punta del pop spagnolo e già rappresentante eurovisiva iberica.

Ottimo sound, melodia fresca pienamente inserita nei canoni del pop spagnolo. Una ventata di aria nuova in un mondo musicale, quello spagnolo, che come da noi subisce fortemente l’influenza di trap e reggaeton. L’album è in uscita entro l’anno solare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...