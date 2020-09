Charts: protagonisti Harry Styles, 24 Goldn ed i Rolling Stones

Comanda ancora Harry Styles, ma la classifica dei singoli comincia a proporre novità. Sale nel Nord Europa il rapper statunitense 24 Goldn. Fra gli album, in ascesa i Rolling Stones

ALBANIA:Singoli X5 – Gjiko & Melinda

Album: Skulpture – Capital T

AUSTRIA: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy(Vallonia)/Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony)- Metallica (Germanofono)

Album: Tura 80- Will Tura (Fiandre) /Aimée – Julien Dorè(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Au Au – Dara (nazionali)/Midanight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/What’s love got to do with it – Kygo ft Tina Turner (internazionali)

Album:Poljubi me sad – Damir Kedzo (nazionali)/Rough & Rowdy days – Bob Dylan (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Solherv – Lord Siva

Album: Bo4L- Kesi

ESTONIA – Singoli:Ioodus ja hobused – 5 Miinuts, Hendirk Sal Saller

Album:Legends never die- Juics Wrld

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Suomen Muotoisen Pilven Alla – Arttu Wiskari

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Singles collection -Indochine

GERMANIA –Singoli:Savage love- Jawsh 685 & Jason Derulo

Album: S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

GRAN BRETAGNA- Singoli: Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album: Goats head soup- Rolling Stones

GRECIA- Singoli: Bosses- SNIK, Light, Mad Clip (nazionali)/Greece – DJ Khaled ft Drake (internazionali)

Album: Island 20 – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album:Without fear – Dermot Kennedy

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISRAELE: Singoli:Shan Yeled Shan – Italy Levi (nazionali) Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

Album: Tsu hsheh – tsu rshun.- Interpreti Vari

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:Buongiorno-Gigi D’Alessio

LETTONIA- Singoli:Watermelon sugar – Harry Styles

Album: :Svinoje rylo- LSP

LITUANIA- Singoli:Lithuania (feat. Travis Scott)- Big Sean

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Breaking me- Topic ft A7S

Album:Hollywood – Bonez MC

MALTA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo

Album: Les Plus Grands Ballets (Les Grandes Heures du Bolchoï)- Orchestra Nazionale del Bolshoi

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album:Animal stories- Kevin

POLONIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album:Rockstar do zachodu slonca White 215

PORTOGALLO- Singoli: Watermelon sugar- Harry Styles

Album:Presente- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli::Rolls-Yzomandias ft Nik Tendo

Album: Teorie padu – Stein 127 & Mike Roft

ROMANIA- Singoli:Slabiciuni – DJ Porject ft Alina (nazionali)/ILY- Surf Mesa ft Emilee (internazionali)

Album:Nanalinen- Nane

RUSSIA- Singoli:Lovefool- Two Colors

Album:Svinoje rylo- LSP

SAN MARINO (radio):Singoli: Hypnotized – Purple Disco Machine ft Sophie and the giants

SERBIA- Singoli: Tik Tok Instagram – Vuk Mob (nazionali)/Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Head & Heart- Joel Corry & MNEK

Album: Leto v kufri- Gleb

SLOVENIA- Singoli:Da si se – Andraz Hribar (nazionali)/My future – Billie Eilish (internazionali)

Album:Testament Ljubezni- Better

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Libertad – Agoney

SVEZIA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Point -Yello

UCRAINA: Kholodna Nich – Ivan Navi

Album: Svinoje rylo- LSP

UNGHERIA: Singoli: Dynamite – BTS

Album:Káros az egészségre 25- Junkies

Mi piace: Mi piace Caricamento...