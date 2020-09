Tom Dice torna col progetto The Starlings e ritrova la vetta

A dieci anni dalla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest col brano “Me and my guitar” Tom Dice si rilancia e lo fa attraverso la versione fiamminga di un famoso programma televisivo musicale diffuso in tutto il Nord Europa: Liefde voor Muziek, questo il titolo nel mondo fiammingo, prevede che una serie di artisti ben noti – molti in cerca di rilancio – vengano portati in una location dove convivono per alcune settimane ed ogni settimana vengono eseguite le cover di uno degli artisti dello show.

Nel programma Dice partecipa in duetto con Kato Callebaut, giovane artista anche lei con alcune hit alle spalle, uniti nel progetto The Starlings. I due si sono ritrovati in vetta alla classifica grazie alla compilation del programma ma di recente sono usciti anche con un album proprio, “Don’t Look Back”, dal quale è estratto “Die happy”, un singolo delizioso dalle atmosfere retrò e molto particolari.

In precedenza erano usciti altri singoli interessanti come “On my way” , “Never alone” e “Mine“.

