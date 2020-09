Nina Kraljić torna con “Čuvaj Me”, un brano sull’amore per la natura

Molti ricorderanno Nina Kraljić quando nel 2016 rappresentò la Croazia all’Eurovision Song Cost: il brano pop Lighthouse aveva infatti tutte le carte in regola per puntare ai primi posti. Peccato però che in live Nina Kraljić certamente non impressionò per le sue doti vocali e ottenne un misero quartultimo posto. Io però amo quel genere di musica che potrebbe rientrare tranquillamente nella World Music, quel genere che mischia elementi pop e folk, e quindi l’ho sempre tenuta d’occhio.

È di una settimana fa l’ultimo suo singolo Čuvaj Me, ovvero Proteggimi. Un brano d’amore non tra due due persone, ma tra una donna, Nina Kraljić e la natura, tema centrale anche in Aurora di cui abbiamo parlato più volte. Il video gioca moltissimo con i colori mostrando in modo alternato scene con colori caldi dominanti e viceversa scene dove a dominare sono i colori freddi creando così un effetto particolare. Il tutto risulta molto piacevole sia all’ascolto che alla vista.

Stando alle sue dichiarazioni questo è un brano che la riporta allo stesso grado di ispirazione di inizio carriera. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo:

“Čuvaj Me” è nata come un’aspirazione personale a tornare ai valori più importanti e al centro di tutto, cioè l’amore e la natura. Questa è anche la direzione che intendo perseguire nel mio lavoro futuro. La canzone esprime vulnerabilità e forza: questi sono i due elementi che rendono un essere umano una persona di qualità.

