“Holidays” anticipa “Confetti”, il nuovo album delle Little Mix

Si chiama “Confetti” ma non fatevi ingannare. In inglese il termine equivale ai nostri ‘Coriandoli’. Il nuovo album delle Little Mix, il quartetto britannico leader di streaming, esce il 6 novembre, ma è già da oggi l’album è in pre-order. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono inoltre pronte a tornare in tour nel 2021, con ‘The Confetti Tour 2021’: una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Le Little Mix porteranno sul palco gli inediti contenuti in ‘Confetti’, ma anche le loro hit degli anni passati.

Fra le quali c’è questa ‘Holiday’, che davvero profuma ancora d’estate.Nel 2019 le ‘Little Mix’ hanno vinto il loro secondo ‘Brit Award’ (Best British Video per ‘Woman Like Me’) e si sono esibite alla cerimonia di premiazione. Hanno inoltre vinto due ‘Global Award’ per ‘Best Group’ e ‘Best Song’, oltre al loro quarto ‘Ema Award’ per ‘Best UK’ & Ireland Act’. Dal 26 settembre saranno poi protagoniste di un talent musicale: ‘Little Mix: The Search’, con la quale su BBC One vedrà la band formare un nuovo gruppo e fare da mentori a giovani talenti, Meritano un ascolto anche “Break up song” e “Woman like me”, pure queste molto forti

