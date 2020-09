Charts: in evidenza “Jerusalema” di Mater KG ft Nocembo e “Mood” di 24kGoldn

In evidenza “Jerusalema” di Mater KG ft Nocembo e “Mood” di 24k Goldn ft Iann Dior, che conquistano paesi. Fra gli album, tiene sempre il postumo di Pop Smoke

ALBANIA:Singoli S’je mo- Finet

Album: Fast life 2 Azet & Albi

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy(Vallonia)/Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony)- Metallica (Germanofono)

Album: Tura 80- Will Tura (Fiandre) /Mesdames – Grands Corps Malade (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:How we end up-Poli Genova (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Chromatica – Lady Gaga

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/What’s love got to do with it – Kygo ft Tina Turner (internazionali)

Album:For Him And Her- Amira Medunjanin (nazionali)/I’m Only Dancing (The Soul Tour 74)- David Bowie (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Loodus ja hobused – 5 Miinuts, Hendirk Sal Saller

Album:Legends never die- Juics Wrld

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Svinoje rylo- LSP

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Singles collection -Indochine

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo

Album: S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

GRAN BRETAGNA- Singoli: Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album:The universal want- Doves

GRECIA- Singoli: Etsi-SNIK (nazionali)/Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion(internazionali)

Album: Island 20 – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:KBE kynnir: Erfingi krúnunnar-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli:Shan Yeled Shan – Italy Levi (nazionali) Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

Album: Tsu hsheh – tsu rshun.- Interpreti Vari

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:Padre, figlio e spirito- FSK Satellite

LETTONIA- Singoli:Head & heart – Joel Mnek & Corry

Album: Svinoje rylo- LSP

LITUANIA- Singoli:Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Breaking me- Topic ft A7S

Album:QALF – Damso

MALTA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo

Album: Chromatica – Lady Gaga

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Animal stories- Kevin

POLONIA- Singoli:Head Shoulders Knees & Toes- Ofenbach & Quarterhead

Album:Jarmark – Taco Hemingway

PORTOGALLO- Singoli: Mood Swings- Pop Smoke feat. Lil Tjay

Album:S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

REPUBBLICA CECA- Singoli::Rolls-Yzomandias ft Nik Tendo

Album: Teorie padu – Stein 127 & Mike Roft

ROMANIA- Singoli:Slabiciuni – DJ Porject ft Alina (nazionali)/ILY- Surf Mesa ft Emilee (internazionali)

Album:Nanalinen- Nane

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Svinoje rylo- LSP

SAN MARINO (radio):Singoli: Breaking me- Topic ft A7S

SERBIA- Singoli: Follir’ O – Hurricane (nazionali)/Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Hawaii – Pil C feat. Ben Cristovao

Album: TattleTales-6iX9ine

SLOVENIA- Singoli:Da si se – Andraz Hribar (nazionali)/Chew on my hearts – James Bay (internazionali)

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Ruindo de fondo -Sidecars

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Hallucinations- Sophie Hunger

UCRAINA: Kholodna Nich – Ivan Navi

Album:Svinoje rylo- LSP

UNGHERIA: Singoli: Breaking me- Topic ft A7S

Album:Káros az egészségre 25- Junkies

