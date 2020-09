The Mamas tornano con “Touch The Sky” che anticipa il primo album

Le The Mamas, che hanno vinto il Melodifestivalen 2020 con Move battendo la favoritissima Dotter, hanno poi visto infrangere il sogno di partecipare all’Eurovision a causa del Covid-19. A quanto pare non si sono fatte prendere dallo sconforto e ora stanno per pubblicare il primo album Tomorrow is waiting, un EP di 6 tracce previsto per il 25 settembre.

Loulou Lamotte, Dinah Yonas e Ashley Haynes sono i tre nomi del trio composto per i due terzi di origine svedese e per un terzo di sangue americano. Nato come gruppo a quattro, nasconde volti ben noti agli appassionati di Melodifestivalen ed Eurovision, perché le The Mamas hanno partecipato all’Eurovision 2019 per la Svezia come coro di John Lundvik con Too Late For Love, poi classificatosi quinto in finale.

Touch The Sky, il brano che anticipa l’album di debutto, è sempre di genere gospel e pop e rappresenta per loro un’iniezione di fiducia nelle proprie potenzialità:

“Touch The Sky” significa credere sempre in te stesso e raggiungere tutti i tuoi sogni e aspirazioni! Abbiamo tutti uno scopo nella vita e, una volta che attingi al potere che hai dentro, ti renderai conto che puoi fare assolutamente tutto […]! Si tratta di vedere te stesso come il tuo eroe perché nel grande schema delle cose, hai il controllo dei tuoi sentimenti e delle tue azioni, attraverso il bene e il male!

