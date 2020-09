Alla scoperta di Rimon, la perla nera neo-soul dei Paesi Bassi

Ricerca per:

Nei Paesi Bassi, dove è arrivata da neonata con la mamma è cresciuta culturalmente e musicalmente, impregnando del calore della sua Africa quello che l’Europa le ha portato ma anche portando la cultura europea dentro le sue tradizioni. Ha due EP alle spalle e questa ‘ Dust ‘ che trovate qui sotto accompagna il secondo, “I Shine U Shine” , che comprende anche l’ottima “Got My Back’ featuring Denzel Curry, non di facile ascolto ma molto intensa.

Rimon è già un nome che sta scalando le classifiche. Nata in Eritrea, residente nei Paesi Bassi dove è arrivata da rifugiata, il suo nome è nella shortlist dei 16 candidati ai Music Moves Europe Talent Awards, il premio per gli emergenti della musica europea, ed è una cantautrice che propone una intensa fusione fra dancehall, neo-soul e hip hop, con sonorità moderne, volutamente lowfidelity. Suono sporco, ma intenso, genuino.

