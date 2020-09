Ana Whiterose è il nome nuovo del pop europeo e arriva dalla Svizzera

Ana Whiterose, al secolo Anastasia Gaillard è una cantautrice svizzera, originaria di Montreux che sta lentamente scalando le classifiche dell’airplay europeo. Yin Yang è il secondo singolo, uscito in queste settimane, dopo il bell’esordio di”Behind the moon”, uscito lo scorso novembre. Due pezzi, freschi, moderni e contemporanei che la pongono nell’elenco dei nomi più interessanti della scena attuale.

Lanciata da youtube e dai social media, ci ha messo poco a farsi conoscere dai suoi connazionali anche grazie al forte battage sia della radio nazionale che delle stazioni private che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico. In mezzo c’è un altro pezzo, “Wanted to tell you“, che è stato accompagnato anche da passaggi su importanti testate internazionali da parte dell’artista, sia in Svizzera, che in tutto il nord Europa che in Russia. In Italia l’artista è distribuita dalla catanese CDF Records.

